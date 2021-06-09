В Вашингтоне весьма негативно отнеслись к искажению Офисом Зеленского слов Байдена и не верят, что это случайность, - СМИ

По свидетельству американских источников ZN.UA, в Вашингтоне - и в Белом доме, и в Совете нацбезопасности, и в Государственном департаменте — крайне негативно восприняли искажение содержания разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

Об этом пишет редактор отдела международной политики ZN.UA Татьяна Силина, информирует Цензор.НЕТ.

"Впрочем как и нелицеприятные высказывания Зеленского в адрес Байдена и Соединенных Штатов его интервью накануне телефонного звонка президента США. По словам наших источников, в Вашингтоне не верят в то, что искажение информации было случайным "эксцессом исполнителя", склонны расценивать это как сознательную манипуляцию Банковой и ставят под сомнения надежность Украины как партнера Соединенных Штатов", - отмечает издание.

Автор отмечает, что теперь есть все основания полагать, что анонсированный визит Зеленского в США вряд ли будет безоблачным. Если, конечно, состоится.

"Вашингтон не замедлил продемонстрировать свое глубокое разочарование поведением Банковой: по нашей информации, встреча Витренко с советником Госдепа Шолле была демонстративно отменена именно из-за фортелей Банковой", - подчеркивает Силина.

"Почему вывешивание на сайт несогласованного с американскими партнерами текста — это плохо? Потому что, выдавая желаемое за действительное, Банковая по сути вынудила американцев сделать опровержение, причем устами самой же Банковой, выпятив при этом перед встречей Байдена и Путина тот факт, что Вашингтон сегодня не готов ни поддержать в Альянсе предоставление Украине ПДЧ, ни дать нашей стране какие-либо гарантии безопасности. И ведь все это было известно заранее", - пишет Силина.

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Как сообщалось ранее, Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов.