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Под петицией об увольнении Татарова осталось собрать 12 тыс. подписей, - Шабунин

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Под петицией об увольнении Татарова осталось собрать 12 тыс. подписей, - Шабунин
Петиция на сайте Офиса Президента об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала уже 13 тысяч подписей. Для ее рассмотрения необходимо собрать еще 12 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Если не соберем подписи, значит мы, украинцы, терпим таких уродов на должностях. Так почему бы Зеленскому не назначить новых?" - отметил Шабунин.

До конца сбора подписей осталось 18 дней. 

По его словам, подписание петиции займет две минуты.

"Вопрос не столько в Татарове, сколько в неприемлемости назначений Зеленским подонков Януковича. Видимой демонстрации, заверенной нашими, граждан, подписями", - подчеркнул глава ЦПК.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин

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Топ комментарии

  • Paulo Kit
    Треба використовувати будь-яку можливість тиску на цих зелених вилупків.
  • 5 копійок
    Зеля відповість ідіть у сраку.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Помиляєшся!, 😁 Читай вище комети. Порохоботи в цьому участі не беруть. То смєтуни. 😁
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