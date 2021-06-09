Харьковская ОГА закупила 1300 концентраторов по завышенным ценам, - волонтер

Чиновники переплатили от семи до десяти тысяч гривен на каждом аппарате. Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

"Закуплены те концентраторы, о бесполезности которых в рамках работы первой линии ранее писал член "Госпитальной Рады" при ОГА. Аналог закупленной модели из Китая (без торга) - 880$, еще 100$ за доставку каждого аппарата. Итого 27000 гривен. На каждом аппарате в рамках поверхностного мониторинга заработали более 7000 гривен", - написала Попова, сообщает Newsroom.

Напомним, ранее Харьковская ОГА с огромной переплатой закупила медицинские расходники. Заказчиком выступил Департамент гражданской защиты обладминистрации. Чиновники по безтендерной процедуре (то есть, самостоятельно выбрав поставщика) закупили большое количество масок, перчаток, щитков для глаз, защитной одежды, санитайзера и респираторов.