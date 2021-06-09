Кабмин начал подготовку к отопительному сезону. Это важный вопрос национальной безопасности, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Это важный вопрос национальной безопасности. По представлению Министерства энергетики утвердим сегодня соответствующий план подготовки, где определены все детали и ответственность за процесс", - сказал он.

По его словам, в настоящее время в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубометров газа. В то же время продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел без сбоев и спокойно".

Также премьер отметил, что на складах почти 1,4 млн тонн угля.

"Особое внимание этому процессу необходимо уделить, чтобы страна полностью была обеспечена", - сказал он.

По его словам, отдельно в плане указано, что "Министерство энергетики и Министерство регионального развития должны до начала отопительного сезона принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии".

Шмыгаль сообщил, что в план реструктуризации касается долгов теплоэнергетики, которые поставляют тепло и горячую воду для населения.