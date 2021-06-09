Кабмин назначил Комарида замминистра здравоохранения, - Ляшко
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Кабинет Министров назначил генерального директора фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Александра Комариду заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство только что назначило еще одного заместителя министра здравоохранения! Александр Комарида, поздравляю в команде! К работе", - написал Ляшко.
До назначения Комарида занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.