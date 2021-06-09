Восемь украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022. Впервые такое количество украинских университетов вошло в рейтинг. В 2020 и в 2019 годах туда попали шесть учреждений.