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Восемь украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

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Восемь украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022. Впервые такое количество украинских университетов вошло в рейтинг. В 2020 и в 2019 годах туда попали шесть учреждений.

Список опубликовали на сайте QS World University Rankings, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Среди тех, кто попал в рейтинг:

  • Харьковский национальный университет имени Василия Каразина - 510-520 место
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 601-650 место,
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 651-700 место,
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 701-750 место,
  • Сумской государственный университет - 701-750 место,
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 801-1000 место,
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 1001-1200 место.
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1001-1200 место.

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Впервые в рейтинг попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США). Второе место занимает Оксфордский университет в Великобритании, а третье разделяют Стэнфордский и Кембриджский университеты.

Всего в список вошли 1300 вузов.

Университеты оценивали по пяти ключевым показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, цитирование статей в научных изданиях на факультет, соотношение международных преподавателей / иностранных студентов.

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  • Маркиз
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  • PREDATOR PREDATOR
    Зеленський побудує університет майбутнього.І він очолить рейтинг. Восемь украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6280
  • Elvic Vic
    MIT - перший в всіті й вже давно він опереджує більш гуманітарні Оксфорд й Стенфорд , бо ******** майбудтнє формує на 95% природни науки й інформатика . Достатньо для цього побачити , що 90% зразків успіху в розвинутих країнах мають інженерну освіту й фах :
    Джопс , Гейтс , Маск , Брін , Цукерберг це тільки вершина айзбергу . Достатньо лише сказати ,що тільки в тій же MS йще в 1999 році було більше 15 міліонерів й усі вони були програмерами , а не фінансистами .

    А ось в Україні усе з точністю до навпаки й на юрфаки (те ж саме й з бухгалтерскими факультетами) конкурси в рази перевищують конкурси на інженерні факультети . Включаючи й компутерні науки ... Також росте популярність простих (або взагалом примітивних) рішень й відповідей на складні питання життя , в тому числи й сползання в релігійність й схоластику .

    Тому й не дивує низка довіра до вакцінаціі - бо це лише наслідки .
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