Кабмин утвердил взаимное признание водительских прав между Украиной и ОАЭ

Кабинет Министров утвердил Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", это постановление было принято на заседании правительства.

"Проект акта предлагает утвердить меморандум, устанавливающий обязательства сторон признавать и обменивать национальные удостоверения водителя на основе принципа взаимности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что 14 февраля 2021 в Абу-Даби был подписан меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

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Целью меморандума, как сообщили в МВД Украины, является создание возможности для украинских и граждан ОАЭ, которые переезжают на жительство в государство другой стороны, осуществлять обмен национальных удостоверений водителя по упрощенной процедуре.

В пояснительной записке уточняется, что такой обмен осуществляется без необходимости прохождения соответствующих практического и теоретического экзаменов.

Также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств, определяется механизм взаимодействия между компетентными органами для подтверждения факта выдачи водительского удостоверения, которое подается для обмена, и другие условия, необходимые для осуществления такого обмена.

Меморандум заключен на неопределенный срок, он вступит в силу через 60 дней после получения последнего письменного уведомления, направленного по дипломатическим каналам, которыми стороны информируют друг друга о выполнении своих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

"Издание (постановления. - Ред.) позволит выполнить внутригосударственную процедуру с украинской стороны, что является необходимым условием для вступления в силу меморандумом", - уточняется в пояснительной записке.

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