На мосту Метро в Киеве работает полиция и взрывотехники: обнаружен подозрительный предмет

В Киеве правоохранители проводят проверку на мосту "Метро". Поступила информация о "подозрительном предмете".

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас на месте происшествия работают представители соответствующих профильных служб, специалисты взрывотехнической службы, кинологи. Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр.

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Сегодня в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета у моста "Метро" на пешеходной зоне

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.