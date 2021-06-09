Компанию-подрядчика для строительства Киевской обходной дороги определит открытый международный конкурс, - "Укравтодор"

Строительство Киевской обходной дороги (КОД) должно происходит при участии международного подрядчика, который сможет гарантированно финансировать проект.

Как передает Цензор.НЕТ в ходе публичного обсуждения реализации проект было отмечено, что это, в свою очередь, требует изменений в законодательство, которые позволят заключать подобные международные контракты.

Так, присутствующие на обсуждении эксперты заявили, что новая объездная дорога, проект которой реализуют в рамках президентской программы "Большая стройка", стратегически важна для Киева.

КОД позволит избежать транспортного коллапса, разгрузив улицы столицы.

Для как можно более быстрого запуска строительства важной дороги Верховная Рада приняла решение вынести КОД за рамки закона "О публичных закупках".

"Реализация проекта заключается не только в проведении процедуры закупки. Внесенные Верховной Радой изменения в законодательство создают условия для дальнейшего реформирования закупочной системы, формирование новой практики конкурентного отбора подрядчиков с учетом международных стандартов и норм. Что же касается технической возможности проведения через Prozorro таких форм контрактов, вроде EPC+F - ее сегодня, к сожалению, нет", - отметила Оксана Филатова, начальница Управления собственности и государственных закупок "Укравтодора".

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По словам Александры Азархиной, директора команды поддержки реформ при "Укравтодоре", тот факт, что нардепы вывели КОД за пределы Prozorro, не отменяет открытого конкурса на всех этапах реализации проекта.

Она добавила, что начата разработка нового нормативно-правового акта, в соответствии с лучшими стандартами FIDIC, CIPS, а также с привлечением международного арбитража и в рамках международной системы ценообразования.

"Это факт, что современная версия Закона Украины "О публичных закупках" не может урегулировать ряд процедурных вопросов, которые являются критическими для потенциальных международных инвесторов. В частности, это касается небюджетного финансирования проектов. Парламентом принято политическое решение - запуск пилотного проекта КОД. Наша задача - создать максимально открытый, эффективный и прозрачный международный конкурс", - подчеркнула Азархина.

Ранее заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что по президентской программе возведение Запорожских мостов происходит беспрецедентными для Украины темпами.

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