Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно

После публикации CNN разговора главы ОПУ Андрея Ермака с экс-адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани украинский чиновник заявил, что его команда делала все правильно "последние два года в отношениях с США".

Как информирует Цензор.НЕТ, во время общения с журналистами НВ Ермак отметил, что тогда перед ним стояло много задач, основная из которых - добиться встречи президентов США и Украины.

"И было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И именно так я и действовал — очень взвешенно и осторожно",- считает глава ОПГ.

Для Ермака, как он сам утверждает, было важно сохранить двухпартийную поддержку Украины в Штатах, а отношения между странами вывести на новый уровень стратегического партнерства.

"И несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, многочисленные усилия третьих сил испортить отношения наших стран — им это не удалось. Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях", - сказал Ермак.

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Напомним, 8 июня CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой".