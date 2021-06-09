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Очередная партия вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech доставлена в Украину, - Минздрав

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Очередная партия вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech доставлена в Украину, - Минздрав
В Украину прибыли еще 66 690 доз вакцины Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которую закупают за государственные средства через международное агентство Crown Agents. Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что прививки будут делать мобильные бригады организованно. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty / Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

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Топ комментарии

  • Elvic Vic
    Щиро поздоровлюю депутатів , кабмін й офіс резидент !
  • Elvic Vic
    Послухайте , йще яких ось 150 років тому від пологів помирало 20% жінок . Але кого таке запиняло ?! Саме тоді середня родина мала по 5-7 дітей ... й це не в країнах ісламу (де 15 була середня цифра) , це в розвинутій Європі так було . Остання Стюарт - королева Ганна (про яку був навіть фільм "Стакан води") . Так ось ця елітна особа була вадітною 18 разів . Чолвік хворів й помер від оспи , вона хворіла , більшість дітей померли раніше 7 років від оспи . Так нащадків й не залишила . Це було в часи Івана Мазепи ...

    А ми не маємо почуття гумору , що б жалітися , що ручка трохи боліла після вакцинування .

    Прочитайте як шльондра Катька Ангальт-Цербська вакцинувалась від тієї ж оспи . Бо *******-******** , але інтелектом ця німка була як увесь її двір разом узятий . Але взяли якогось холопа -- ввели йому оспу ... дочекались , як холоп реально заразиться й прямо від його взяли "матеріал" й ввели в кров мораншої особи , а холопу дарували дворянський тітул .

    Ось я й питаю , наскільки ца шльондра вірила в досягнення науки , наскільки презирлово відносилась до волання усяких попів, ксьонзів й пресвіторів (мовляв вакцинація від діабло) ...
    що й досі більше 50% українців (не кажучи про мокселів) й через 250 років не дотягує до того рівня інтелекту й кругозору .
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Нажаль, в нас нема вибору.
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