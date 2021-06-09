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ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко

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ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко
Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила внести представление об увольнении судьи Окружного админсуда Киева Елены Власенковой.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"3 года назад, Власенкову поймали при получении взятки. Ее отстранили и сейчас судят в Высшем антикоррсуде. Но все это время она была судьей и исправно получала зарплату. Так только за 2020 год она заработала почти 900 тыс. Фонд DEJURE подал жалобу на судью. ВСП должен был рассмотреть ее за 60 дней, но тянул полгода. И вот сегодня палата единогласно решила уволить Власенкову", - рассказал он.

По словам Маселко, на самом деле у ВСП не было шансов принять другое решение.

"Потому что у них уже есть постоянная практика об увольнении таких судей. Кроме того, Власенкова не является приближенной к Вовку и явно не ключевая судья ОАСК. Поэтому думаю, что ею решили пожертвовать для того, чтобы сымитировать борьбу с коррупцией. В общем ВСП продолжает покрывать Вовка и его приближенных судей, о чем ярко свидетельствует рассмотрение жалоб на самого Вовка. Хотя есть сигналы о готовности сливать шефа ради собственного спасения", - отметил адвокат.

Напомним, 1 августа 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева дело в отношении Власенковой. 11 мая правоохранители задержали ее по подозрению в получении 2 тыс. долларов взятки. По данным САП, судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов и была задержана при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов. Высший совет правосудия 7 августа отстранил от должности Елену Власенкову до вступления в силу обвинительного приговора или закрытия дела.

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Топ комментарии

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Чому нема постанови повернути гроші платників податків? ВСП уволил пойманную в 2018 на взятке судью ОАСК Власенкову, три года она получала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4303
  • Andrey Dzybak
    Странно другое ее просто УВОЛИЛИ.
    Странно что на период следствия ее не отсранили от работы. Класно получать по 70 000 грн просто так.
    Тоесть за взятку судить НЕ будут.
    Идем в Ывропу ога. Спасибо парашенку и всей кодле с ЕС за успешную рЫформу.
  • Дядя Миша 90091bd8
    ВРП звільнила впійману в 2018 році на хабарі суддю ОАСК Власенкову, три роки вона отримувала зарплату, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 365
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