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800 млн грн из "ковидного фонда" хотят выделить на доплаты МВД. На эти деньги все опорные больницы можно было бы обеспечить кислородными станциями, - нардеп "Голоса" Совсун

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800 млн грн из "ковидного фонда" хотят выделить на доплаты МВД. На эти деньги все опорные больницы можно было бы обеспечить кислородными станциями, - нардеп "Голоса" Совсун
Правительство собирается рассмотреть на сегодняшнем заседании вопрос о выделении работникам структур МВД 800 млн грн из "ковидного фонда".

Об этом заявила народный депутат "Голоса" Инна Совсун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Оцените эту насмешку. Ровно столько, сколько мы вместе с коллегами из профильного комитета здравоохранения уже больше месяца пытаемся выбить из бюджета, чтобы установить кислородные станции для всех опорных ковидных больниц Украины. Но для правительства расходы на кислород из ковидного фонд - не приоритетные, а вот на доплаты полицейским - как раз то, что надо. Больше всего собираются отдать на доплаты Нацполиции - 573 млн грн", - заявила Совсун.

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По словам депутата, в прошлый раз аудит обнаружил в Министерстве внутренних дел нарушений на 26,5 млн грн. Его сотрудникам назначали доплаты за пребывание в отпуске, на больничном, на учебе. Доплаты также шли в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19, утверждает Совсун.

"Предыдущий транш МВД Авакова успешно "освоило", давайте выделим еще 800 млн грн сверху. Я надеюсь, у членов правительства не поднимется рука проголосовать за это позорное решение. И они наконец поддержат закупку и установку в больницах кислородных станций", - добавила Совсун.

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Топ комментарии

  • Rhodesian
    кто буратину выстругал, - тот его и играет. Да, Арсен Борисович?
  • Igor V 184bb5c7
    Для армии, которая защищает страну - у зебилов нет денег, зато на мусоров и ковидный фонд им не жалко потратить. Это все что нужно знать о зеленых мародерах.
  • Андрей Волшник 7692c3a9
    Одна надежда, что юристы ЕС все скрупулёзно документируют, начиная с 19го года, чтоб эту зелёную шоблу побыстрей в тюрьму закрыть
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