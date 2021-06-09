Кремль продолжает навязывать Украине переговоры с российскими марионетками "ЛДНР", - замглавы МИД Боднар

Попытки Кремля заставить Украину вести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе с российскими марионетками напрасны, этого никогда не будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Замминистра напомнил, что Украина с целью окончания войны на востоке уже длительное время ведет переговоры со страной-агрессором - Российской Федерацией, которые осуществляются при посредничестве ОБСЕ в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы, а также при посредничестве Германии и Франции в Нормандском формате.

В то же время, по словам Боднара, Россия сознательно не выполняет договоренностей, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта

"Кремль продолжает попытки навязать нам свои правила игры, заставить нас разговаривать с марионетками. Но мы никогда не будем вести переговоры с главарями оккупированных территорий. Это красная линия, которую Украина никогда не переступит", - подчеркнул замглавы МИД.

Боднар отметил, что попытки Кремля ввести в заблуждение международную общественность своими безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта, напрасны, а в эту откровенную ложь не верит никто в мире.

"Россия является стороной международного вооруженного конфликта, который начался с незаконной оккупации Крыма и сейчас продолжается на территории Донецкой и Луганской областей Украины - это правда, которую невозможно закамуфлировать ни пропагандой, ни голословными заявлениями", - добавил заместитель министра.

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