Спасатель ГСЧС Хоменко остановил мужчину, напавшего с ножом на девушку в Киеве, - МВД

Спасатель ГСЧС в Голосеевском районе Киева спас девушку, которой ножом угрожал неизвестный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Спасатель из окна маршрутного такси увидел, что на остановке общественного транспорта какой-то человек схватил девушку за волосы и пытается повалить на землю. Не теряя времени, Александр Хоменко, выбежал из автомобиля и оттолкнул нападавшего от девушки. Оказалось, что в момент нападения у злоумышленника был нож", - говорится в сообщении.

На остановке находились одни женщины.

"Необходимо было сразу дать отпор агрессору, ведь было видно невооруженным глазом, что человек психически неуравновешенный", - добавили в МВД.

Также читайте: "Не подавал признаков жизни": Спасатели в Киеве "откачали" кота, которого извлекли из горящей квартиры. ФОТО

Алексанндр заломил руку, пытаясь положить мужчину на землю. Через несколько попыток ему это удалось, но нападающий сильно травмировал спасателю руку. Истекая кровью, он держал нападающего на земле и, к счастью, появились еще двое прохожих, которые вызвали полицию на место происшествия.

Полицейские сразу вызвали для Александра скорую помощь и забрали нападающего в отделение полиции.

Уже через несколько дней, придя в себя от нападения, молодая девушка, на которую было совершено нападение психически больным человеком, нашла своего спасителя и выразила слова благодарности.

"Это не первый случай в жизни парня, который по зову сердца стал спасателем и по профессии. В 2018 году Александр Хоменко был награжден в номинации "Герой - спасатель года". Тогда мужчина стал свидетелем ДТП и не растерявшись, вытащил из горящего авто водителя и пассажирку с заднего сиденья, которая оказалась еще и беременна. Пытаясь, потушить пожар, он сам пострадал при взрыве, получил тяжелые ожоги. Именно этот случай и привел Александра в ряды ГСЧС Киевщины", - добавили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сумские патрульные Жибик и Толкачов спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста. ВИДЕО