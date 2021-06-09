Кабмин усовершенствовал порядок применения оружия и техники ВМС в мирное время

Кабинет Министров усовершенствовал порядок применения боевой техники и оружия военнослужащими ВМС ВСУ в мирное время в случае выполнения ими задач по охране подводного пространства в пределах территориального моря Украины.