Кабмин усовершенствовал порядок применения оружия и техники ВМС в мирное время
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Кабинет Министров усовершенствовал порядок применения боевой техники и оружия военнослужащими ВМС ВСУ в мирное время в случае выполнения ими задач по охране подводного пространства в пределах территориального моря Украины.
Такие изменения приняты сегодня на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Изменения вводятся в связи с принятием 4 марта 2020 г. Закона Украины "О национальной безопасности".
Постановлением Кабмина предусмотрено:
- совершенствование порядка применения боевой техники, оружия соединениями, воинскими частями, подразделениями и военнослужащими ВМС ВСУ;
- распределение полномочий между Главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом ВСУ о праве принятия решения на применение оружия;
- предоставление прав командующему Морского командования принимать решение о применении оружия для осуществления предупредительного бомбометания и гранатометания.