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Вопрос о прекращении кибератак будет частью переговоров с Путиным, - Байден

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Вопрос о прекращении кибератак будет частью переговоров с Путиным, - Байден
Президент США Джо Байден планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о прекращении кибератак, нацеленных на США.

Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Издание подчеркивает, что лидера США спросили, считает ли он, что сможет договориться с Путиным о прекращении кибератак, нацеленных на США.

"Кто знает?", - заявил Байден, добавив, что вопрос кибератак будет частью переговоров с российским президентом.

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Топ комментарии

  • Грета Тумблер
    Нужно посмотреть Путину в глаза и сказать - Вова хватит и он сразу прекратит!😁😁😁
  • Envoy
    А мы им верили . Слабаки . Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден - Цензор.НЕТ 9987
  • Igor Mandyur
    Байда буде просити *****... Маючи в себе всі важилі інтернету? Альцгеймер чи Паркінсон порадили обговорити!?
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