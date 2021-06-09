На выходных центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 14 регионах Украины, - Минздрав

На выходных, 12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 областях Украины и в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, на выходных будут работать:



- во Львовской области - восемь центров. Из них три - во Львове, по одному — в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

- в Одесской области - семь центров. Из них четыре - в Одессе, по одному - в Балте, Черноморске и Измаиле;

- в Полтавской области - пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

- в Херсонской области - три центра в Херсоне;

- в Черновицкой области - два центра в Черновцах;

- в Киевской области - два центра, в Броварах и Белой Церкви;

- в Киеве - один центр;

- в Тернопольской области - один центр в Тернополе;

- в Ривненской области - один центр в Ривном;

- в Днепропетровской области - один центр в Днепре;

в Хмельницкой области - один центр в Хмельницком;

- в Житомирской области - один центр в Житомире;

- в Черкасской области - один центр в Черкассах;

- в Донецкой области - один центр в Мариуполе.

Делать прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac / Sinovac Biotech.

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