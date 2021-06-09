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Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда

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Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предоставить право органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы о предоставлении монетизированной льготы по оплате проезда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Правительство на заседании 9 июня одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот". Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и будет способствовать адресности их предоставления.

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Топ комментарии

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда - Цензор.НЕТ 3373зебілам
  • Ан Мур
    монетизація комунальних пільг завершилась тим, що почали недоплачувати ці пільги. Наприклад, встановлено пільгу на перші 100 кіловат електоенергії для сім'ї пільговика (інші кіловати, які перевищують цю суму - оплачуються по повному тарифу по 1,68грн/квт). Хоча пільга до нового року оплачувалась по 0,90грн/квт. Після нового року, як відомо, вся використана е/е оплачується по 1,68. Але бабла на цю пільгу не добавили - і так і далі перераховують "монетою" пільгу в 90 грн, а не 168 грн... Тільки на електроенергії 78 грн заюрали пільги...
    Аналогічно з газом. Оплачують пільгу лише з розрахунку чотири з хвостиком гривні за куб... а скільки зараз газ коштує - відомо всім...

    Тобто: монетизація пільг на проїзд виллється черговим урізанням пільг. ну, наприклад, дадуть ліміт в десять гривень на місяць, а більше - за свій рахунок...
  • Олег Беляков 1ee72182
    "лимита" - чисто маасковское словцо. сколько живу в Киеве, ни разу не слышал.

    Вы кацапы так легко палитесь, даже скучно...
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