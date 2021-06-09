ФСБ в 2019 году отравила российского писателя Быкова так же, как позднее - Навального, - The Insider и Bellingcat

Дмитрий Быков попал в больницу в апреле 2019 года во время поездки по регионам России. Ему чудом удалось избежать смерти. В покушении участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. И точно так же за писателем до отравления долго вели слежку, а после отравления - заявляли, что он нетранспортабелен.

Речь об этом идет в расследовании The Insider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

Быкову стало плохо 16 апреля 2019 года на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Уфу. В Уфе его госпитализировали в тяжелом состоянии, ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в НИИ имени Бурденко в Москве. Точный диагноз Быкова врачи не озвучивали. Позднее он называл случившееся с ним отравлением. Причины ему неизвестны.

Журналисты выяснили, что в покушении на Быкова участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. The Insider и Bellingcat называют имена отравителей - Владимир Паняев из Второй службы ФСБ и Иван Осипов из "Лаборатории" (НИИ-2 ФСБ).

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Яд они, предположительно, нанесли на одежду писателя в гостинице Domina в Новосибирске, куда Дмитрий Быков и его жена Екатерина Кевхишвили заселились 13 апреля.

Весь следующий день 14 апреля Быков чувствовал себя отлично и 15 апреля вместе с супругой прилетел в Екатеринбург. А вот утром 16 апреля, судя по всему, Дмитрий надел отравленную одежду, предполагают расследователи. В самолете писателю стало плохо, началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота.

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У Быкова было много общих симптомов с Навальным, а местные врачи пытались помешать его транспортировке в Москву. Точный диагноз так и не был поставлен. При этом опрошенные журналистами врачи считают, что никакие естественные причины не могли бы вызвать такую картину.