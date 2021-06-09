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Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область прибыл на передовую.

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять на Донбассе. Опять - на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов

Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 01
Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 02
Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 03
Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 04
Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона 05

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Топ комментарии

  • Andriy Zlochevskiy
    Голову прикривати треба. А, ні, забув, це ж павільйонів зйомка
  • 18c49ed2
    Опять в бутафорию поиграл? Сколько там км. было до реальной передовой? 7 или 10?
  • Саша777
    Далеко ще?
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    -Ще трохи и выйдем на позицию
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