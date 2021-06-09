Террористы в ОРДО ограничили выезд детей старше 14 лет, у которых нет "паспорта ДНР", РФ или Украины, - Денисова

Оккупационная "власть" так называемой "ДНР" ограничила выезд детей старше 14 лет на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупационная власть "ДНР" нарушают права детей на образование и свободу передвижения! Об этом свидетельствует ее решение ограничить выезд детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, Российской Федерации, иностранных паспортов этих стран или "паспорта ДНР". Детей этого возраста на блокпосту "Оленевка" высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, ранее детям 14-16 лет оккупанты разрешали выезжать по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей.

"Обращаюсь к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с просьбой способствовать детям, живущим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, в обеспечении их права на образование и свободу передвижения. Подчеркиваю, что согласно международному гуманитарному праву по защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты и ухода за детьми, которых касается вооруженный конфликт", - добавила омбудсмен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на передовой: У наших бойцов полное понимание ситуации. На таких патриотах держится оборона. ФОТОрепортаж