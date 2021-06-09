Саакашвили: Джулиани перешел все границы, Ермак мог только пытаться выиграть время

Экс-президент Грузии, глава исполкома Набсовета реформ Михеил Саакашвили прокомментировал публикацию телефонного разговора Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака, состоявшегося в июне 2019 года.

Свою позицию Саакашвили озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что Джулиани во время разговора "просто переходил все рамки дозволенного".

"Судя по тому, как он себя здесь вел, сейчас и следа не осталось от того Джулиани, которым он был в 90-х. Нагло, неосмотрительно, неосторожно. И я думаю, что он быстро приближается к тому, что в Америке против него будут возбуждены уголовные дела, и он может очень плохо закончить", - написал Саакашвили.

По мнению экс-президента Грузии, в этой ситуации любому украинскому чиновнику оставалось только одно - "выворачиваться, выигрывать время, пытаться заговаривать зубы и ждать, ждать и ждать".

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"это был единственный возможный вариант. Поэтому все, что делал Ермак, независимо от того, кто как к нему относится, было просто damage control и единственным возможным ответом на неслыханную наглость со стороны представителя моего старого друга Трампа", - считает Саакашвили.

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Он добавил, что Украина должна заботиться о своих интересах. И что при попытке вовлечь страну в политическую коррупцию следует быть крайне осторожными и маневрировать.

"Те, кто хотели бы сейчас задним числом, чтобы Ермак возмутился и послал представителя Трампа, недооценивают возможный ущерб, к которому такой подход мог бы привести", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, 8 июня CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой". Сам Ермак считает, что действовал очень взвешенно и осторожно, и все было сделано правильно.