Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok в США

Президент США Джо Байден распорядился отменить указы бывшего президента США Дональда Трампа, пытавшегося запретить работу на американской территории ряда приложений китайского производства, в частности TikTok и WeChat.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом, сообщает Цензор.НЕТ.

Отменены два указа Трампа от 6 августа 2020 года о деятельности разработанных в Китае приложений TikTok и WeChat на территории США.

Также Байден отменил указ своего предшественника о работе китайских приложений от 5 января 2021 года. Тогда администрация США посчитала, что китайские сервисы несут в себе угрозу для национальной безопасности США, поскольку имеют доступ к личным данным американцев. Вместе с тем, указы Трампа на практике выполнялись не полностью, так как некоторые их положения оспорили в суде.

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Нынешняя администрация намерена провести свой собственный анализ, направленный на оценку рисков в области безопасности, касательно приложений, разработанных в Китае, отмечает агентство Associated Press. В новом указе говорится, что министерство торговли США должно произвести анализ на основании четких данных о транзакциях, связанных с приложениями, которые разработаны в Китае или контролируются им. Затем ведомство должно дать рекомендации о том, как дальше защищать личные данные американцев.