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В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА

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Приемное отделение Черкасской областной больницы начинает работу после полной реконструкции. Теперь в отделении есть не только новая мебель и светлые интерьеры, но и новое оборудование и продуманная логистика маршрутов для максимально оперативной медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, отделение расположено на первом этаже хирургического комплекса. На реконструкцию по программе "Большая стройка" потратили около 14,5 млн гривен.

В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА 01

По словам главного врача Александра Дудника, в отделении разграничили зону плановой и экстренной госпитализации. Рядом со входом разместили противошоковую палату для экстренной помощи. Это позволит беречь драгоценное время и буквально спасать жизни пациентов.

В частности, палата экстренной помощи оснащена дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и другой медтехникой. В отделении также есть новейший компьютерный томограф, один из лучших в Украине.

В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА 02

"Это приемное отделение - образец того, как должна выглядеть вся областная больница. На этот год мы запланировали реконструкцию ее четырех корпусов. Параллельно делаем проекты на внутреннюю реконструкцию, чтобы это был комплексный объект, который изменит и подход, и качество предоставления услуг для пациентов", - комментирует глава областной госадминистрации Александр Скичко.

В Черкассах после реконструкции открыли образцовое приемное отделение, - ОГА 03

Он добавил, что по программе "Большая стройка" в Черкасской области продолжат модернизацию приемных отделений.

Напомним, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента будет открыто 177 современных приемных отделений по всей стране.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    так большая стройка или все же большая реконструкция ?
  • Дамир Терентьев
    реконстройка!
  • Дамир Терентьев
    дякую, дуже дякую! (проізносітє гундосо, с хрипотой)
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