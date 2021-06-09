Новости

Руководство "Голоса" узнало о планах нардепов выйти из фракции из СМИ, - пресс-служба

4 37314
Руководство "Голоса" узнало о планах нардепов выйти из фракции из СМИ, - пресс-служба
О намерениях отдельных народных депутатов выйти из фракции и партии официально никто не сообщал.

Об этом УП сообщили в пресс-службе партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"О возможных намерениях некоторых членов фракции "Голос" выходить из нее нам известно только из комментариев СМИ двух народных депутатов. Партия будет реагировать на конкретные действия, как то выход депутатов из фракции", - отметили в пресс-службе.

Также уточнили, что пока ни один из народных депутатов не сложил мандат и не сообщил о таких намерениях ни руководству партии, ни политсовету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрчишин: Мы три недели просим провести фракцию "Голоса", но фракцию не проводят

Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.

9 июня народный депутат фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Alex Ziland
    А что, Голос это партия? Это такие-же дилетанты, как и зебанутые слуги. Голос создали олигархи, которых опустил Порох, чтобы оттянуть от СН голоса на выборах 19 года
  • marusia klimova
    Ну створить. Тепер шо, за гроші родича рига хомутинніка?
  • Andriy Kalnyshevsky
    пока ни один из народных депутатов не сложил мандат

    Вихід з фракції не тягне за собою складання мандату.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости