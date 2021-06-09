Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас

Россия является стороной конфликта на Донбассе и должна использовать свое влияние для его завершения.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нам необходим в "Нормандском формате". Мы хотим иметь ощутимый прогресс, наконец, что касается безопасности, гуманитарных тем, разведения войск, разминирования, обмена политическими и другими заключенными, а также что касается имплементации формулы Штайнмайера. Нам необходима политическая воля в таких важных вопросах, как стабилизация режима тишины.

Для этого, прежде всего, Москва должна использовать свое влияние в восточной Украине. Москва является стороной в этом конфликте, и у нас есть ожидания относительно позиции Москвы", - сказал Маас на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине в среду.

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Глава МИД Германии подчеркнул, что на данный момент прогресс является неудовлетворительным, независимо от того, какие решения и события происходили в прошлом.