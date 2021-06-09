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В США пересмотрели рекомендации о поездках в связи с распространением COVID-19: Украину исключили из стран, куда не стоит путешествовать

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В США пересмотрели рекомендации о поездках в связи с распространением COVID-19: Украину исключили из стран, куда не стоит путешествовать
Соединенные Штаты рекомендуют своим гражданам пересмотреть решение о поездке в Украину из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства США в Украине.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации о поездках. Украине присвоили третий уровень - путешествие стоит пересмотреть. Это указывает, что в стране высокий уровень распространения COVID-19.

Напомним, в апреле Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не стоит путешествовать в связи с распространением COVID-19.

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