Россия не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины, - глава РФС Дюков

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что национальная команда не будет сниматься с чемпионата Европы - 2020 из-за новой формы сборной Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газета.ru.

"Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось", - заявил функционер журналистам после заседания попечительского совета РФС.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Новая форма сборной по футболу особенная. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина". ФОТО

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.