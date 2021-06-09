Делегация Нидерландов приедет на саммит Крымской платформы и празднование 30-летия независимости Украины, - советник премьера Лювен

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с советником премьер-министра Королевства Нидерландов по вопросам внешней политики и политики безопасности Джофри ван Лювеном.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, Жовква сообщил о шагах в направлении евроатлантической интеграции. Советник главы нидерландского правительства согласился с важностью углубления взаимодействия между Украиной и Нидерландами в этом направлении.

Замруководителя ОП рассказал Лювену о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о недавнем наращивании военного присутствия РФ на границах Украины. Собеседники отметили, что агрессивные действия России представляют угрозу для мира и стабильности в Европе.

Советник премьер-министра Нидерландов подчеркнул неизменность позиции его государства по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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"Мы постоянно поддерживаем Украину. Четкий сигнал нашей поддержки был дан во время визита в мае в Украину министров иностранных дел стран Бенилюкса", - заявил он.

Собеседники также затронули вопрос европейской интеграции Украины, в частности обсудили возможность подписания двусторонней декларации относительно европейской перспективы Украинского государства. Джофри ван Лювен отметил важность диалога сторон по этому вопросу, а также активного сотрудничества по направлениям, определенным Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Жовква сообщил о ситуации во временно оккупированном Крыму и будущей деятельности Крымской платформы. Советник премьер-министра Нидерландов заверил, что его страна будет на должном уровне представлена на инаугурационном саммите Крымской платформы, а также на торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

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Как сообщалось, "Крымская платформа" - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины. Он имеет целью повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма; ответы вызовам безопасности; усиление международного давления на Россию; предупреждения дальнейших нарушений прав человека; защиту жертв оккупационного режима; и в конце концов деоккупации Крыму. Украина активно предлагает другим присоединиться к этой международной инициативы.

Первый саммит международной "Крымской платформы" запланирован на 23 августа в Киеве. Сейчас идет подготовительная работа в этом направлении.