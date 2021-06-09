Путин: Нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО

Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что президенты Украины и США Зеленский и Байден могли обсуждать предоставление Украине ПДЧ, просто не захотели об этом публично говорить.

Об этом Путин сказал в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит "нет"", - заявил президент РФ.

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Путин не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в разговоре с президентом Украины о предоставлении Киеву плана действий по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.

"Может быть просто они ему (Зеленскому) сказали: "знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентом. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней", - сказал Путин.

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Он также отметил, что Украина предложила во время украинско-российского саммита обсудить вопросы международной безопасности. Путин считает, что лучше было бы обсудить вопросы двусторонних отношений.

"Дело в том, что, когда мы спросили на уровне администрации, о чем же предлагается поговорить (в ходе саммита), мы получили ответ. Вам покажется, может, это странным. Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности. Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом ", - сказал Путин.

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Он добавил, что ему, "не очень понятно", что Киев вкладывает в понятие международной безопасности, которую следует обсудить с Россией.