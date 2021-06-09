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Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили

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Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили
Ряд народных депутатов и чиновников посетили Мариуполь.

Об этом в Facebook сообщил глава исполкома Набсовета реформ Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Поездка в Мариуполь вместе с сопредседателями МФО "Простые решения и результаты" ВРУ Юлией Клименко, Лизой Ясько, Владимиром Кабанченко, потрясающим мэром Бойченко и руководством города. Разработка плана по туристическому буму Мариуполя. Мариуполь будет главным туристическим хабом Украины наряду со Львовом и Одессой через максимум 2 года!

Также нас принимал командир 503 отдельного батальона морпехов Вадим Сухаревский, настоящий герой Украины, который первым принял бой в Славянске и первым поднял знамя сопротивления интернета. Мне было очень приятно видеть, как он сохраняет оптимистическое настроение и как он руководит. Мариуполь надежно защищен", - пишет Саакашвили.

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Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 01
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 02
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 03
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 04

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Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 05
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 06
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 07
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 08

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Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили 09

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  • 5 копійок
    Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6622
  • саша паламарчук
    Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6586
  • Гыг с Вами
    а шо с белыми штанами случилось? Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9175
    чего его в форму переодели?
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