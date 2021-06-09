Путин о форме сборной Украины: Пренебрегают волеизъявлением крымчан

Президент России Владимир Путин решил прокомментировать форму сборной Украины по футболу, в которой она будет выступать на Евро-2020.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.

"Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.

Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция", – заявил Путин в эфире канала "Россия 1".

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

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Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.

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