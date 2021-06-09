Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик

Партийцы обвиняют Киру Рудик в узурпации власти, кулуарных переговорах с ОП и "слугами народа" и чистках в партийных рядах.

Решение Черновицкой областной организации "Голоса" опубликовано на ее странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Летом 2020 года по инициативе Киры Рудик во время съезда был изменен Устав партии, чем значительно расширялись полномочия председателя партии. Как результат, этот человек самостоятельно контролирует все политические, административные, кадровые и финансовые ресурсы, принимая единоличные решения. Такой шаг позиционировали как временный "на 3 месяца, чтобы пройти местные выборы". Когда же после выборов партийцы попросили вернуть старую редакцию Устава, этот вопрос был заблокирован Кирой Рудик, которая с тех пор не проводила собрания политсовета", - сказано в сообщении.

Читайте: Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская

Кроме этого, в областной организации Рудик обвиняют в подковерных переговорах со "слугами", ведь в одном из интервью она рассказала, что рассматривался вопрос о вхождении "Голоса" в коалицию.

"Нет ни одного решения фракции, которое бы уполномачивало Киру Рудик к таким переговорам. Официально партия в оппозиции. Эти действия четко указывают на очередную узурпацию власти", - подчеркнули в облорганизации.

Также читайте: Руководство "Голоса" узнало о планах нардепов выйти из фракции из СМИ, - пресс-служба

Также представители "Голоса" на Буковине считают ее виновной в организации "чисток" в партии и игнорировании обращения представителей местных организаций.

"Совет Черновицкой территориальной организации политической партии "Голос" принимает решение о внесении представления в Политический совет политической партии "Голос" о необходимости исключения из партии члена ЧП "Голос" Рудик Киры Александровны за нарушение Устава партии", - подытожили в облорганизации.



