"Фонд борьбы с коррупцией" Навального в России признан "экстремистской организацией"

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан, а также так называемых штабов оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального".

В прокуратуре Москвы считают, что "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Вместе с тем, настаивают в прокуратуре, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

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Там считают, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.

Напомним, летом 2020 года Навальный, находящийся в настоящее время в заключении, объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан - ФЗПГ. Штабы Навального существовали в большинстве регионов РФ. 29 апреля руководитель "Штабов Навального" Леонид Волков заявил об их роспуске.

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