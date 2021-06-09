"Фонд борьбы с коррупцией" Навального в России признан "экстремистской организацией"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального".
В прокуратуре Москвы считают, что "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Вместе с тем, настаивают в прокуратуре, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".
Там считают, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.
Напомним, летом 2020 года Навальный, находящийся в настоящее время в заключении, объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан - ФЗПГ. Штабы Навального существовали в большинстве регионов РФ. 29 апреля руководитель "Штабов Навального" Леонид Волков заявил об их роспуске.