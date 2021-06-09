Новости

"Фонд борьбы с коррупцией" Навального в России признан "экстремистской организацией"

3 63038
"Фонд борьбы с коррупцией" Навального в России признан "экстремистской организацией"
Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан, а также так называемых штабов оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального".

В прокуратуре Москвы считают, что "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Вместе с тем, настаивают в прокуратуре, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Читайте: ФСБ в 2019 году отравила российского писателя Быкова так же, как позднее - Навального, - The Insider и Bellingcat

Там считают, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.

Напомним, летом 2020 года Навальный, находящийся в настоящее время в заключении, объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан - ФЗПГ. Штабы Навального существовали в большинстве регионов РФ. 29 апреля руководитель "Штабов Навального" Леонид Волков заявил об их роспуске.

Также читайте: Соратник Навального Волков заявил, что планировать протесты в РФ больше не будут: "Это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно"

Топ комментарии

  • Oz Tory
    Если лет 15 назад поговорка "Дякую Боже, що я не москаль" звучала иронично, теперь в ней вообще нет ничего смешного, действительно - спасибо.
  • 5 копійок
    Вата визнала вату екстремістами. Онехдот. Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 1244
  • Mora Zfayfer
    і в цей самий час пуйло несе якусь маячню про "волєіз'явлєніє граждан", щоб воно здохло, гнида рашистська....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости