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Наша цель - чтобы "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия, - Госдепартамент США

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Наша цель - чтобы "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия, - Госдепартамент США
США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы. Вашингтон продолжает надеяться, что трубопровод не будет достроен.

Об этом заявил на брифинге в среду представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен.

"Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия", - сказал Прайс.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    А можно, вообще, делишки с убийцей иметь?
    В Нидерландах суд идёт, в Госдепе, надеюсь, в курсе...
  • Игорь Монахов
    Та поняли Мы вашу цель... дали Куйлу по тихому достроить а теперь все в белом и пушистые ! МРАЗИ !!! Вы хоть понимаете что дальше - полномасштабная война в Украине а потом уже и в ЕС !? ПАДЛЫ
  • Bill Pecos
    Сечас я вам одну умную вещь скажу байденята , только не обижайтесь - идиоты вы на всю голову . СП2 это как раз для того чтобы рулить Европой из москвы . Польша Украина и Чехия благодаря идиоту байдену оказались брошены под ноги расейки .Вы подставили своих настоящих союзников , а Германия с которой вы воевали в первой и второй мировой войне будет сейчас заправлять в Европе . то что не удалось Гитлеру удалось Меркель с помощью строго маразматика Байдена .
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