Наша цель - чтобы "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия, - Госдепартамент США

США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы. Вашингтон продолжает надеяться, что трубопровод не будет достроен.

Об этом заявил на брифинге в среду представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен.

"Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод "Северный поток-2" не использовался в качестве политического оружия", - сказал Прайс.

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