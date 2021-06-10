Дело о "референдуме" в Крыму: Суд разрешил спецрасследование в отношении двух представителей движения Медведчука "Украинский выбор"

Печерский районный суд Киева 9 июня удовлетворил ходатайство Прокуратуры АРК и Севастополя о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК и Севастополя.

Мужчин подозревают в организации и проведении непризнанного Украиной и странами Запада "референдума" на полуострове в 2014 году.

По информации ведомства, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

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Как сообщил Крым.Реалии источник в украинских правоохранительных органах, не уполномоченный публично разглашать эту информацию, о подозрениях сообщили Александру Синявскому, Ивану Комелову и Олегу Слюсаренко.

Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук. Офис Генпрокурора объявил о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма руководителям движения Медведчука "Украинский выбор" Слюсаренко, Синявскому и Комелову.

Украинские правоохранители 30 марта провели обыски в более 10 регионах Украины в рамках уголовного производства по организации и проведению незаконного "референдума" в оккупированном Крыму. По данным следствия, представители Всеукраинского общественного движения способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти.

В Прокуратуре АРК сообщали, что члены "Украинского выбора" принимали участие в работе "незаконных избирательных комиссий, были наблюдателями на участках во время проведения "референдума", а также обеспечивали их охрану в составе незаконных вооруженных формирований".

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В СБУ сообщали, что открыто уголовное производство по ст. 366 (служебный подлог). Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и по ст. 111 (государственная измена). Продолжается досудебное следствие.