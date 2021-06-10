Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко

Кремль спонсирует режим Александра Лукашенко в двух основных формах - в виде государственных кредитов и путем создания контрабандных схем.

Об этом в программе "На самом деле: мир" телеканала "Дом" заявил руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко, передает Цензор.НЕТ.

"Россия, Кремль постоянно являются спонсором Лукашенко. В период его правления от 105 до 120 млрд долл. США были выделены Россией на развитие режима Лукашенко. И вновь мы видим, что Путин выделил 500 млн долл. на погашение долгов Беларуси. Опять же, он дал деньги Лукашенко", - заявил политик.

Россия спонсирует режим Лукашенко не только в виде прямых финансовых вливаний, но и в иных формах. Например, в создании контрабандных схем по поставке в Россию через Беларусь европейских товаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не успокоится, пока режим Лукашенко не освободит Протасевича и всех политических заключенных, - Мишель

"Спонсорство заключается также и в том, что фактически существуют огромные контрабандные схемы. Когда в обход санкций, определенных самой же Россией в отношении поставок европейских товаров, позволяют под прикрытием властей Беларуси поставлять контрабандные товары на территорию Российской Федерации", - сообщил Латушко.

Таким образом, спонсорство идет по двум основным направлениям.

"С одной стороны, идут кредиты для поддержки нелегитимной власти режима, чтобы Лукашенко мог нарисовать красивую картинку якобы успешности экономики. А она в фатальном состоянии находится. С другой стороны - контрабанда, которая позволяет тоже набивать частникам свои карманы", - резюмировал Павел Латушко.

Напомним, правительство России в декабре 2020 года одобрило предоставление Беларуси кредита в 1 млрд долл. для погашения и обслуживания белорусского госдолга. Первый транш в 500 млн долларов поступил в Минск в том же месяце. Во время переговоров Лукашенко и Путина в Сочи, которые состоялись в конце мая, была достигнута договоренность о перечислении второго транша российского госкредита в размере 500 млн долл.

Также читайте: Варшава о решении Лукашенко объявить праздником день вторжения в Польшу: Это помешает Беларуси вести диалог с европейскими странами