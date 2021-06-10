Более 8 тысяч воинов ОС завершили вакцинацию от коронавируса, - пресс-центр

В районе проведения ООС продолжается плановая ревакцинация военнослужащих из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала кампании вторую прививку получили уже более 8 000 украинских защитников, 638 из них - военные медики. Вакцинация осуществляется двумя типами вакцин: AstraZeneca и CoronaVac. Пункты прививок развернуто в мобильных военных госпиталях, куда прибывают военнослужащие из подразделений ООС для прохождения процедуры. Чтобы не помешать выполнению боевых задач и не создавать нагрузку на медицинские учреждения, командование частей заранее согласовывает график проведения вакцинации личного состава", - говорится в сообщении.

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"По свидетельству медиков, сейчас наблюдается тенденция роста доверия военных к проведению прививок от COVID-19. Так, только за прошедшие сутки провакцинувалися более 1500 военнослужащих. Из их числа более 300 человек получили первую дозу, остальные - вторую дозу вакцины", - добавили в штабе ОС.