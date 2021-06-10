Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 3 нарушения режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 10 июня 2021 г., передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.
Так, в районе Новотошковское российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.
Вблизи Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00 утра, 10 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сводке.