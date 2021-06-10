Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 3 нарушения режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня на Донбассе.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 10 июня 2021 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, в районе Новотошковское российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.

Вблизи Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 10 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сводке.





