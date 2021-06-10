Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем поговорить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена проблемам отношений между Россией и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета "Известия".

"Мне думается, что в наших двусторонних отношениях (Украины и России. - Ред.) столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", — сказал Путин.

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Далее он добавил, что главам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить".

Как сообщалось, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". 22 апреля Путин заявлял, что готов в Москве встретиться с Зеленским. 8 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подвижек по подготовке возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет.