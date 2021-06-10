США не отменят санкции против РФ после встречи Байдена с Путиным, - глава МИД Польши Рау

Американские санкции против России по итогам встречи Байден-Путин не отменят. Следует надеяться, что президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным будет акцентировать внимание на гибридных действиях РФ в Восточной Европе.

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не стоит надеяться на отмену американских санкций против России, без сомнения, этого не будет... Можно ожидать, что президент Байден представит сильную позицию в вопросе перманентной гибридной войны, относительно аннексии Крыма или российского вмешательства в Беларуси", — заявил Рау.

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По его словам, США и Россия являются постоянными членами Совбеза ООН, поэтому во время их встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с региональными конфликтами, контролем над вооружениями и климатической политикой.

Рау констатировал, что с Путиным раньше встречались и другие президенты. По его убеждению, такого рода встречи принципиально не поменяют политику Вашингтона в отношении Москвы.

Как известно, встреча между Байденом и Путиным состоится 16 июня в Женеве.