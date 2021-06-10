"Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США все еще могут вернуть санкции против "Северного потока - 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, это "экономическое оружие Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и США.

"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал премьер-министр.

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