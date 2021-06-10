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"Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль

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"Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США все еще могут вернуть санкции против "Северного потока - 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, это "экономическое оружие Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и США.

"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал премьер-министр.

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Топ комментарии

  • Andre2014
    да хватит уже скулить, и дураку понятно, что газопровод будет построен, а наш будет ликвидирован, не одна страна мира не наступит на свои глобальные интересы ради другой, и это нормально! Вместо того что бы скулить, за семь лет нужно было думать чем заполнить эту трубу, открывая новые месторождения, строя новые скважины, увеличивая добычу, вы же, властьимущие, ничего этого не делали, а только трепались языком... а теперь все, можете готовится к метал распилу...... идиоты!
  • Василь Худотеплий
    СП-2 начали строить в октябре 2015-го года. "Северный поток - 2" - это экономическое оружие Кремля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7351
  • Ksenia VB
    А основну частину побудували за останні 2 роки.
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