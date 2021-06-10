Новости • Газовая война

Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США

1 10021
Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США
Американские власти регулярно взаимодействуют с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.

Такое заявлении сделали в Госдепартаменте США в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что "Северный поток-2" был одной из тем разговора президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом

"Администрация намерена продолжать консультации с Украиной, поскольку мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", – говорится в комментарии Госдепартамента.

Там также приветствовали прямое взаимодействие Украины с правительством Германии по этому вопросу, включая визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Берлин на этой неделе.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Серая Лиса
    Плавно съехали от остановки строительства СП-2 к "...давление на Германию с целью устранения рисков...". Ждем обнимашек с )(уйлом и дружбы за мир во всем мире.
  • Igor Mandyur
    Ай, Ай! Как больно, просто ужос! Хрю меркель уже есть место в Газпроме, а вы и дальше консультируйтесь. Лучше у психиатра!
  • Артм Воронцов
    меркель перед пенсией на обещает всё что угодно....... и да мы все помним про Будапештский меморандум и Ваши "решительные" действия........
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости