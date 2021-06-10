Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США
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Американские власти регулярно взаимодействуют с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.
Такое заявлении сделали в Госдепартаменте США в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что "Северный поток-2" был одной из тем разговора президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским.
"Администрация намерена продолжать консультации с Украиной, поскольку мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", – говорится в комментарии Госдепартамента.
Там также приветствовали прямое взаимодействие Украины с правительством Германии по этому вопросу, включая визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Берлин на этой неделе.