Паспортизация в ОРДЛО демонстрирует, что РФ не собирается завершать конфликт, - Минреинтеграции

Российская Федерация выдачей российских паспортов украинским гражданам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей демонстрирует, что не намерена завершать конфликт.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последняя риторика, которая демонстрировалась Российской Федерацией, и действия, которые демонстрировались Российской Федерацией, они абсолютно противоположны, и та же ускоренная паспортизация на Донбассе - это абсолютно четкий сигнал к тому, что Российская Федерация не имеет никакого намерения завершать этот конфликт и как-то его урегулировать ", — сказал он.

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Также Яременко отметил, что Россия на протяжении последних двух лет, в частности, пыталась внутри расшатать Украину, разделить людей, посеять раздор и панику, но, по его мнению, россиянам не удалось этого сделать.

В связи с этим заместитель министра считает, что РФ будет искать "новые методы работы на украинской шахматной доске".