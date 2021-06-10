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Украина потеряет от остановки транзита газа из России $1,5 млрд в год, - Оператор ГТС

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Украина потеряет от остановки транзита газа из России $1,5 млрд в год, - Оператор ГТС
Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России. Это не менее 1,5 млрд долларов в год.

Об этом заявила в комментарии РБК-Украина директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, в России заявили, что "Северный поток-2" планируют достроить в этом году.

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"Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" другая сторона захочет избавиться от "конкурента", - сказала Белькова.

На данный момент "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.

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Топ комментарии

  • Максиміліан
    Дуже на це сподіваюся. Гроші від російського транзиту були для нас тим самим джерелом шари, що для росіян нафтодолари. Втрата цих грошей, нарешті, принить боротьбу олігархів за трубу і примусить владу робити реальні реформи
  • Andrew Kampfer
    И вот что интересно, полтора лярда для такой страны, с таким населением и обьемами экономики, половина которой тупо даже не в тени а в черной дыре, в принципе вообще не деньги. Да у нас чинушы тырят в десятки раз больше и пилят на всяких тендерах. Экономика не сильно и потеряет, наша экономика каждый год десятки лярдов теряет из-за тупости нашей элитки и ничего, всем пох. А вот бабло от транзита потеряет не какая-то мифическая экономика, а вполне конкретные люди с фамилиями, которые присосались к этой трубе. А это как правило именно те кто при власти. Потому им это ну очень болезненно.
  • Сергей Иванофф
    Стонут, заламывают руки. Все пропало! Это не у вас пропало, а у олигархов!
    Газ собственной добычи, мы ведь молча покупаем сами у себя по мировым ценам, а деньги тоже им идут в офшоры! Оппозиция об этом помнит ровно до того момента, как к власти добирается. Яценюк про украинский газ по 70$!
    Рассчитывать прожить на транзите с трубы могут только действительно придурки, тем более. что обойти Украину можно было с любой стороны, что и произошло.
    Почему столько лет тупо потеряно - вот вопрос! Живут же страны без транзита, без добычи угля да еще и в убыток себе! Как то ведь они научились жить хорошо, не ковыряясь в дерьме?
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