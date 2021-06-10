Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней. ФОТОрепортаж

Президент Украины - верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 9 июня посетил с рабочим визитом район проведения операции Объединенных сил. Во время поездки президента Украины сопровождали главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак и командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб пресс-центра ООС.

"Глава государства посетил передовые позиции, которые защищает отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Выговского и где в последнее время происходят вражеские обстрелы. Украинские позиции, на которых побывал президент, расположены в нескольких сотнях метров от противника", - подчеркивают в штабе.

Отмечается, что верховный главнокомандующий ВСУ заслушал доклад об оперативной обстановке.

"Действительно, мы видим, и военнослужащие отмечают уменьшение количества выстрелов - оно ​​значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава Богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - отметил глава государства.

Он также пообщался с военнослужащими, выполняющими боевые задачи на первой линии обороны и вручил воинам государственные награды и ценные подарки. По его словам, важно видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются.

"Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности, - добавил Зеленский.

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"Далее президент Украины посетил позиции, которые защищает отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Глава государства побывал непосредственно на передовом наблюдательном посту. Здесь он ознакомился с условиями, в которых воины несут службу. Глава государства отметил высокий боевой дух украинских военнослужащих", - добавили в штабе.





















"Впечатления от визита на передовую всегда очень положительные - от того, как выглядят наши бойцы, от их взглядов, глаз - мужчин и женщин, офицеров и обычных солдат", - сказал президент, подчеркнув, что лица наших защитников всегда излучают спокойствие и героизм.

Зеленский отметил, что государственные служащие и депутаты также должны чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военнослужащих и брать с них пример для смелых государственных шагов.

"Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - отметил Зеленский.

Вручая бойцам бригады государственные награды и ценные подарки, президент Украины отметил: "Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждому военному за то, что каждый день защищаете Украину. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев".