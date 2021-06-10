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Нынешний подход к "Северному потоку - 2" может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией, - Госдеп

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Нынешний подход к "Северному потоку - 2" может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией, - Госдеп
"Северный поток - 2" способен создать непропорционально большие вызовы для общего дела сдерживания агрессивной политики РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" сообщили в Госдепараменте США.

"Мы понимаем, что нынешний подход к проблеме "Северного потока - 2" в краткосрочной перспективе может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией. Но долгосрочно этот проект способен создать непропорционально большие вызовы для общего дела сдерживания агрессивной политики РФ", - говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что цель "Северного потока - 2" как раз и заключается в том, чтобы внести раздор в трансатлантическое единство.

"Эту проблему невозможно решить, просто закрыв на нее глаза", - заявили в Госдепартаменте США.

Читайте: Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Что и требовалось доказать.
    Одноклеточным безмозглым топившим за байдена - привет!
  • wittmann1980
    Те, кто интересуются происходящим в США всё известно. Трамп думал о США, байден разваливает страну, это - факт.
  • wittmann1980
    Это еще раз подчёркивает то что Вы совсем не в курсе что происходит в США.
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