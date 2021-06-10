Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в "нормандском формате".

Об этом Маас сказал на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Когда мы с министром Ле Дрианом позвонили господину Лаврову для того, чтобы повлиять на возможность встречи в "нормандском формате", в котором Германия и Франция роль посредника, и если бы я сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то этот телефонный разговор был бы намного короче, чем он был на самом деле", - сказал Маас.

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Он отметил, что от имени немецкого правительства еще раз сказал Кулебе, что Германия будет и впредь крупнейшим двусторонним донором и партнером для Украины.

"Мы можем расширить возможности, если это будет необходимо. Мы хотим вносить вклад в то, чтобы Украина развивалась экономически, мы хотим также поддерживать интересы в сфере безопасности и сделать вклад в то, чтобы на Донбассе воцарился мир. Это наши приоритеты и Украина может дальше на это полагаться", - сказал министр.