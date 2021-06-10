ЕС должен проводить более активную и скоординированную политику касаемо России, - Мишель

Европейский Союз (ЕС) должен проводить более активную и скоординированную политику в отношении России, но для этого лидеры ЕС должны определиться, чего именно они ждут от такой политики.

Об этом на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы провели стратегические дебаты вокруг наших отношений с Россией, и мы единогласно осудили незаконную, провокационную и разрушительную деятельность России... Лидеры обменивались взглядами и опытом отношений с Россией без каких-либо ограничений. Россия создала полосу конфликтов по соседству и за его пределами. Сталкиваясь с этим, мы чаще реагировали, чем действовали проактивно. Вместо такого реагирования, которого мы не хотим, мы должны, во-первых, решить, чего мы хотим от России. Нам нужно лучше определить собственные стратегические цели и лучшие пути для их достижения", — сказал Мишель.

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Он отметил, что отработка такой позиции требует времени и подготовки к качественному обсуждению по определенной методологии, с понятными целями и выводами.

"В том, что касается методологии. Отношения между ЕС и Россией являются сложными, очень сложными, и стратегический выбор должен начинаться с развития нашей коллективной разведки. Это занимает время, но, в долгосрочной перспективе, это бережет его. Если мы разделяем общие ценности, нам проще принимать коллективные решения. Тогда мы сильнее, потому что более объединены", — сказал Мишель.

Он отметил, что разработка новой стратегии отношений между ЕС и Россией должна основываться на уже согласованных пяти принципах, которые остаются актуальными, как всегда:

имплементация Минских соглашений;

укрепление отношений с партнерами на востоке;

укрепление устойчивости ЕС;

избирательное сотрудничество с Россией в интересах Евросоюза;

поддержание контактов между людьми и поддержка гражданского общества в России.

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"Мы продолжим эту работу во время нашей следующей встречи, на основе доклада, который мы запросили от Еврокомиссии и высокого представителя ЕС. Этот доклад будет содержать конкретные варианты и сценарии", — сказал президент Европейского совета.